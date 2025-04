Polícia prende dois homens com cabos furtados em Pirituba Material furtado de fibra óptica estava em caminhão na zona oeste de São Paulo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/04/2025 - 14h59 (Atualizado em 10/04/2025 - 14h59 ) twitter

Dois homens são presos com 300 metros de fios de cobre no meio da rua na zona norte de SP

Dois homens foram detidos pela polícia na região de Vila Zate, Pirituba, suspeitos de furtar cerca de 300 metros de cabos de fibra óptica. O material estava esticado na rua, e um caminhão utilizado para armazenar os cabos foi encontrado no local.

A polícia ainda está apurando a origem exata dos cabos, que não se sabe se foram furtados no local ou trazidos de outra área da cidade. Uma denúncia inicial indicava também que houve falha no fornecimento de energia na região. As autoridades continuam investigando o caso para determinar mais detalhes do furto.

