Polícia prende suspeito de homicídio de empresário em São Paulo Segurança de evento em Interlagos é detido junto com outros três suspeitos Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/07/2025 - 14h11 (Atualizado em 18/07/2025 - 14h11 )

Polícia prende suspeito de ter matado empresário encontrado no Autódromo de Interlagos em SP

A Polícia Civil prendeu Henrique Oliveira, suspeito de envolvimento na morte do empresário Adalberto Junior em São Paulo. Oliveira atuava como segurança em um evento no Autódromo de Interlagos e é praticante de MMA. Além dele, outras três pessoas foram detidas, incluindo uma mulher; celulares e computadores também foram apreendidos.

O caso teve uma reviravolta após essas prisões. As investigações indicam que o suspeito brigou com Adalberto e aplicou um golpe conhecido como mata-leão. O corpo do empresário foi encontrado em um buraco no local do evento, apresentando sinais de violência. A perícia revelou que a morte ocorreu por compressão torácica, e a polícia busca entender a sequência dos acontecimentos.

A operação envolveu a análise detalhada de cerca de 200 seguranças até chegar aos quatro detidos. A polícia espera que os depoimentos esclareçam questões ainda sem solução, como o motivo do crime e o paradeiro de uma câmera que estava com a vítima. A investigação continua no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) em São Paulo.

