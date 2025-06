Polícia realiza coletiva sobre assassinato de engenheiro em São Paulo Autoridades discutem avanços na investigação e identificam suspeitos Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/06/2025 - 16h00 (Atualizado em 06/06/2025 - 16h00 ) twitter

Delegado afirma que polícia ainda não capturou o atirador responsável pela morte de engenheiro em SP

O Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) realizou uma coletiva de imprensa em São Paulo para discutir o assassinato do engenheiro Francisco Filippo em sua mansão na zona oeste da cidade. Durante a operação policial relacionada ao caso, um dos suspeitos foi morto em confronto com a polícia e outros dois foram detidos. William, identificado como o principal suspeito do disparo fatal, permanece foragido.

As autoridades enfatizaram que as provas coletadas são técnicas e científicas, fortalecendo a investigação. A equipe trabalhou desde os primeiros momentos após o crime para identificar os suspeitos envolvidos. A coletiva também abordou a necessidade de revisar as leis processuais para garantir a eficácia das punições.

O grupo criminoso é conhecido por realizar roubos em áreas nobres de São Paulo usando métodos sofisticados para acessar residências. A polícia está empenhada em capturar todos os membros da quadrilha e continua investigando para identificar outros possíveis integrantes.

