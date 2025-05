Polícia realiza reconstituição do assassinato do ator Rafael Miguel Ação ocorre na zona sul de São Paulo com autorização judicial Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 06/05/2025 - 15h45 (Atualizado em 06/05/2025 - 15h45 ) twitter

Caso Rafael Miguel: polícia faz reconstituição do crime que matou jovem ator e família

A polícia está realizando uma reconstituição do assassinato do ator Rafael Miguel e seus pais na zona sul de São Paulo. A ação foi solicitada pela defesa de Paulo Cupertino e autorizada pela Justiça. O procedimento está ocorrendo na estrada do Alvarenga, com a presença dos advogados de defesa e acusação, além da família das vítimas.

O objetivo é garantir que todos os dados sejam coletados para o julgamento de Cupertino, marcado para os dias 29 e 30 de maio. O crime ocorreu há seis anos quando as vítimas foram à casa do réu para discutir o relacionamento de Rafael com a filha de Cupertino. Elas foram mortas no local por disparos.

Equipamentos como scanners 3D estão sendo usados para registrar o ambiente detalhadamente. A reconstituição é fundamental para assegurar que o julgamento ocorra sem mais adiamentos. Paulo Cupertino permanece detido enquanto aguarda seu julgamento.

