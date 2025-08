Polícia usa imagens para identificar suspeitos de assassinato no Jabaquara Professor aposentado Andreas Malik foi encontrado morto em sua casa Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 05/08/2025 - 12h43 (Atualizado em 05/08/2025 - 12h43 ) twitter

Andreas Malik, um professor aposentado de 75 anos, foi encontrado morto em sua residência no Jabaquara, zona sul de São Paulo. Conhecido por dar aulas particulares e vender antiguidades, Malik foi amordaçado e amarrado durante um assalto. Vizinhos ouviram gritos durante a madrugada e acionaram a Guarda Civil Metropolitana, mas ele já estava sem vida quando chegaram.

A investigação conta com imagens de segurança que mostram dois jovens suspeitos caminhando próximo ao local do crime. A polícia também investiga a participação de outros dois indivíduos que estariam envolvidos. As imagens capturam claramente os rostos dos suspeitos, e as autoridades acreditam que as prisões podem ocorrer em breve. A comunidade local está engajada em colaborar com a resolução do caso.

