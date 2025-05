Policiais à paisana frustram roubo de Porsche em Heliópolis Um suspeito foi preso, enquanto o outro fugiu durante a ação Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/05/2025 - 15h46 (Atualizado em 15/05/2025 - 15h46 ) twitter

Suspeitos são flagrados por policiais roubando veículo de luxo na zona sul de SP

Em Heliópolis, zona sul de São Paulo, dois homens foram flagrados tentando roubar um Porsche avaliado em mais de R$ 2 milhões. Policiais à paisana que passavam pelo local perceberam a ação suspeita. Eles estavam em duas motos quando notaram uma moto com placa dobrada se aproximar do veículo. O garupa quebrou o vidro do carro antes de tentar fugir.

Durante a intervenção policial, um dos suspeitos foi preso, enquanto o outro conseguiu escapar. Este incidente ressalta o aumento dos crimes envolvendo veículos de luxo na região. Além das ruas, oficinas e estacionamentos também têm sido alvos frequentes de quadrilhas especializadas no roubo de peças valiosas como faróis e rodas.

Especialistas recomendam aos proprietários de carros de luxo que verifiquem a procedência das peças compradas e escolham locais seguros para estacionar seus veículos. Também é importante conferir se estacionamentos possuem contratos com cobertura para diferentes tipos de sinistros.

