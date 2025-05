Veja quais são os possíveis cenários para o governo de São Paulo em 2026

A RECORD encomendou uma pesquisa ao Instituto Real Time Big Data para avaliar os cenários eleitorais do primeiro turno para o governo do estado de São Paulo em 2026. Em todos os cenários em que o atual governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) aparece, ele lidera. Na disputa com Pablo Marçal (PRTB), Tarcísio tem 46% das intenções de voto, contra 19% de Marçal. Em outro cenário, com a presença do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), Tarcísio lidera com 56%, enquanto Boulos aparece com 22%. A pesquisa ouviu 1.200 pessoas entre os dias 12 e 13 de maio de 2026.



