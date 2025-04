Policial aposentado dispara contra motorista em briga de trânsito em Carapicuíba (SP) Incidente resultou em lesão corporal e apreensão da arma do agente Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 16/04/2025 - 16h25 (Atualizado em 16/04/2025 - 16h25 ) twitter

Policial aposentado atira em motorista durante briga de trânsito na Grande São Paulo

Em Carapicuíba, na Grande São Paulo, uma discussão no trânsito entre o policial militar aposentado Flávio José Tertuliano e a técnica de enfermagem Gleisi Cristina culminou em um disparo de arma de fogo. O tiro quase atingiu Gleisi, causando ferimentos devido aos estilhaços do vidro. A confusão começou após Flávio alegar que Gleisi havia colidido com seu carro.

Durante a altercação, Flávio usou sua arma para golpear o carro de Gleisi. Dois ônibus da Polícia Militar chegaram ao local e identificaram Flávio como o agressor. Ele afirmou que a arma disparou acidentalmente quando Gleisi tentou escapar.

O policial aposentado foi preso por lesão corporal, mas liberado após audiência de custódia para responder ao processo em liberdade. Gleisi busca reparação pelos danos materiais ao seu veículo. O Ministério Público pode reavaliar a acusação para tentativa de homicídio.

