Policial chuta carrinho de idosa chinesa durante abordagem no centro de São Paulo A Secretaria de Segurança Pública analisa imagens para identificar policiais envolvidos na ação Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/06/2025 - 16h02 (Atualizado em 25/06/2025 - 16h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Policial chuta carrinho de idosa chinesa durante abordagem no centro de São Paulo

Uma idosa chinesa de 69 anos, conhecida como Nainai, foi abordada pela Polícia Militar enquanto vendia mercadorias no centro de São Paulo. Com dificuldades em se comunicar em português, ela resistiu à apreensão do seu carrinho e chegou a chutar um dos policiais.

Em resposta, um policial chutou o carrinho dela para longe, atingindo motos estacionadas. A Secretaria de Segurança Pública informou que as imagens estão sendo analisadas para identificar os policiais envolvidos e determinar medidas cabíveis.

Assista ao vídeo - Policial chuta carrinho de idosa chinesa durante abordagem no centro de São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!