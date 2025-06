Suspeito de matar delegado é preso em baile funk em São Paulo

Um dos suspeitos de matar o delegado Josenildo Belarmino foi preso pela Polícia Civil no meio de um baile funk em São Paulo. Victor Caetano, conhecido como Valentino, era o último foragido dos três suspeitos pelo crime de latrocínio, que acometeu o delegado de 32 anos em 14 de janeiro de 2025. Os outros dois suspeitos já haviam sido presos 44 dias após o crime. Valentino disse que ele não efetuou os disparos, mas confessou que agiu junto dos outros criminosos no momento do crime.



