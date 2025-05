Policial civil dispara acidentalmente durante discussão de trânsito em SP Motorista de aplicativo relatou incidente assustador em Perdizes Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/05/2025 - 15h34 (Atualizado em 08/05/2025 - 15h34 ) twitter

Uma policial civil atirou acidentalmente na própria mão durante uma discussão no trânsito com Carla Batista, motorista de aplicativo, no bairro de Perdizes, São Paulo. Carla havia acabado de finalizar uma corrida quando quase colidiu com o carro da policial. Após um desentendimento verbal, a policial sacou uma arma e disparou acidentalmente contra si mesma.

O incidente foi registrado por um morador local e gerou preocupação entre os residentes. Assustada, Carla deixou o local e dirigiu-se à delegacia para relatar o ocorrido. A corregedoria da Polícia Civil abriu uma investigação para apurar a conduta da agente.

Especialistas afirmam que o uso de arma só se justifica em casos de legítima defesa; caso contrário, pode ser considerado abuso de autoridade. A Secretaria de Segurança Pública investiga se a ação pode ser classificada como tentativa de homicídio. Carla Batista retomou seu trabalho como motorista, mas teme represálias futuras.

