Policial militar e namorado de estudante desaparecida são presos

Namorado e amante dele são presos suspeitos de matar estudante desaparecida no interior de São Paulo

A polícia investiga o desaparecimento de Carmen, estudante de Ilha Solteira, São Paulo, como feminicídio. Marcos Iuri, namorado da vítima, e Roberto Carlos de Oliveira, policial militar aposentado, foram presos temporariamente. Mensagens no celular de Marcos indicam envolvimento de Roberto no crime.

As buscas pelo corpo de Carmen continuam com apoio da Marinha e um professor universitário de Santos. Eles usarão equipamentos para mapear rios Paraná, São José dos Dourados e Tietê. A investigação revelou uma relação próxima entre Marcos e Roberto, incluindo a compra conjunta de um terreno. As investigações prosseguem para esclarecer o caso.

