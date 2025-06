Pré-candidato colombiano à presidência é baleado durante comício Estado de saúde de Miguel Uribe é crítico; governo oferece recompensa por informações Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 09/06/2025 - 16h21 (Atualizado em 09/06/2025 - 16h21 ) twitter

Pré-candidato à presidência da Colômbia baleado na cabeça segue em estado grave de saúde

Miguel Uribe Turbay, pré-candidato à presidência da Colômbia, permanece em estado crítico após ser baleado na cabeça durante um comício em Bogotá. O boletim médico mais recente indica que ele apresenta pouca resposta ao tratamento recebido. Uribe, de 39 anos, foi atingido por três disparos e passou por cirurgia; um projétil ainda está alojado no crânio.

Um adolescente de 14 anos foi detido no local como autor dos disparos. As autoridades colombianas investigam o caso e oferecem uma recompensa de cerca de R$ 4 milhões por informações sobre os responsáveis pelo planejamento do atentado. O presidente Gustavo Petro cancelou uma viagem à Europa para acompanhar o caso de perto. Uribe Turbay foi o senador mais votado em 2022 e anunciou sua candidatura presidencial no ano passado, destacando-se como uma voz importante da oposição.

