Principal suspeito de matar jovem em baile funk é preso em São Paulo João Vitor foi morto após ser confundido com outra pessoa durante evento musical Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/06/2025 - 15h50 (Atualizado em 25/06/2025 - 15h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Principal suspeito de atirar em jovem que estava em um baile funk é preso em São Paulo

João Vitor, de 27 anos, foi morto com nove tiros durante um baile funk na Vila Jaraguá, zona norte de São Paulo. Ele havia saído para entregar um boné vendido pela internet e decidiu passar pelo evento com um amigo no dia 26 de abril. Genildo Silva Fernandes, de 39 anos, foi preso como principal suspeito do crime. A Polícia Civil acredita que Genildo confundiu João Vitor com outro homem com quem havia discutido em uma briga de trânsito no local.

Uma testemunha foi fundamental para esclarecer o caso, gravando a briga momentos antes do assassinato e relatando às autoridades que o homem visto dirigindo um carro branco durante a confusão foi quem atirou em João Vitor. Com essas informações, a polícia conseguiu identificar Genildo e solicitar sua prisão.

Após um mês de investigações intensas na região, Genildo foi detido. A prisão trouxe alívio à família de João Vitor, que espera por justiça após a tragédia.

Assista ao vídeo - Principal suspeito de atirar em jovem que estava em um baile funk é preso em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!