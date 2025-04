Professora de matemática é encontrada morta em São Paulo Corpo foi achado em terreno na zona sul com sinais de estrangulamento; investigações continuam Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/04/2025 - 16h46 (Atualizado em 30/04/2025 - 16h46 ) twitter

Corpo de professora desaparecida é encontrado em região de mata na zona sul de São Paulo

O corpo de Fernanda Bonin, professora de matemática de 42 anos, foi encontrado em um terreno próximo ao Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. Bonin estava desaparecida há 16 horas antes de ser localizada com sinais de estrangulamento por um cadarço no pescoço. Seu carro e celular ainda não foram encontrados, embora o telefone tenha funcionado até o dia seguinte à descoberta do corpo.

Fernanda lecionava em uma escola bilíngue na zona oeste da cidade. Ela era casada há oito anos com Fernanda Fágio, com quem tinha dois filhos. As duas estavam separadas há um ano. No dia do desaparecimento, Bonin saiu para ajudar Fágio cujo carro quebrou a caminho da casa de Bonin. A última imagem dela foi registrada por uma câmera de segurança do prédio às 18h52 do domingo (27).

A polícia investiga o caso como homicídio e busca entender as circunstâncias do desaparecimento e morte da professora. Testemunhas relataram que o corpo foi deixado no local por desconhecidos. A escola onde Bonin trabalhava divulgou uma nota lamentando sua morte e destacando seu impacto positivo entre alunos e colegas. As autoridades seguem em busca de respostas sobre o paradeiro do carro e celular da vítima e trabalham para identificar o responsável pelo crime.

