Professora de São Paulo é vítima de golpe amoroso Mulher perde R$ 102 mil após relacionamento com cantor gospel Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/04/2025 - 14h47 (Atualizado em 08/04/2025 - 14h47 )

Mulher cai no golpe do amor e perde R$ 102 mil

Uma professora de São Paulo foi enganada por Matheus, um cantor de banda gospel que conheceu em sua igreja. Durante o relacionamento de 11 meses, ela emprestou R$ 102 mil a ele para abrir uma barbearia e comprar um carro. Após conseguir o dinheiro, Matheus terminou o namoro e desapareceu, deixando a professora com dívidas descontadas diretamente de seu salário.

A relação começou com demonstrações de afeto e promessas de futuro juntos. No entanto, tudo mudou quando Matheus começou a ostentar nas redes sociais e a evitar as cobranças sobre os valores emprestados. Com o término em outubro do ano passado, ele cortou contato com a ex-namorada e sua mãe, bloqueando-as nas redes sociais.

Descobriu-se que Matheus já estava em outro relacionamento e havia prejudicado financeiramente outra mulher antes. A professora registrou um boletim de ocorrência, tratando o caso como estelionato amoroso. Apesar das tentativas de contato para se defender das acusações, Matheus não respondeu.

Assista em vídeo - Mulher cai no golpe do amor e perde R$ 102 mil

