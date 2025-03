Professora é agredida por aluno de sete anos e pelos familiares dele em Salvador (BA) O incidente começou quando ela pediu à criança que completasse um exercício Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 24/03/2025 - 16h18 (Atualizado em 24/03/2025 - 16h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Professora é agredida por aluno de 7 anos e família dele em Salvador (BA)

Célia Regina, uma professora com mais de três décadas de experiência, relatou ter sido agredida por um aluno de sete anos e pelos familiares dele durante uma aula particular em sua residência, em Salvador. O incidente começou quando ela pediu ao aluno que completasse um exercício, resultando em uma reação violenta por parte do garoto.

Após o ataque inicial da criança, que incluiu um tapa no rosto da docente, ele retornou à aula com um celular para gravar as interações. A situação se agravou quando Célia chamou novamente a mãe do menino para discutir o comportamento dele. Em resposta, o padrasto, a mãe e uma tia do aluno foram até a casa da professora.

Célia afirma que foi puxada pelos cabelos e jogada ao chão pelo padrasto, enquanto também era ameaçada pelos outros familiares presentes. Ela relatou que o padrasto estava armado com uma arma de choque durante o ataque. Embora as câmeras de segurança não tenham capturado as agressões físicas, os áudios registraram a confusão.

A professora registrou um boletim de ocorrência e o caso está sendo investigado como agressão domiciliar. A família de Célia considera as ações dos agressores como tentativa de homicídio devido à gravidade das ameaças e agressões sofridas.

‌



Assista em vídeo - Professora é agredida por aluno de 7 anos e família dele em Salvador (BA)

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!