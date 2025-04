Quadrilha disfarçada invade condomínio de luxo em Perdizes, na zona oeste de SP Ladrões permaneceram duas horas no local sem serem detectados pelas câmeras Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/04/2025 - 15h38 (Atualizado em 02/04/2025 - 15h38 ) twitter

Ladrões fingem ser moradores e invadem prédio de alto padrão na zona oeste de SP

Uma quadrilha invadiu um condomínio de luxo em Perdizes, São Paulo, fingindo ser moradores. Eles entraram com um carro e permaneceram por cerca de duas horas à procura de um apartamento para furtar. As câmeras de segurança não registraram o furto.

O veículo utilizado pelos criminosos saiu do prédio com apenas o motorista a bordo sem levantar suspeitas. Pouco depois, os outros integrantes da quadrilha foram vistos na entrada com mochilas cheias. Eles enfrentaram dificuldades para abrir um portão, mas conseguiram escapar por uma saída alternativa.

A polícia investiga como os ladrões conseguiram entrar no prédio com tanta facilidade. Até o momento, nenhum dos suspeitos foi identificado.

