Deepfake: veja como criminosos usam a inteligência artificial ao seu favor

A técnica do deepfake, feita com a ajuda da inteligência artificial, tem sido utilizada por criminosos para aplicar golpes ou simplesmente enganar as pessoas. Imagens de médicos que foram utilizadas para pedir dinheiro para falsos tratamentos e de influenciadores para vender determinados tipos de produtos são alguns exemplos. As pessoas afetadas pela prática criminosa relatam que fizeram a denúncia na rede social, mas a resposta foi de que o perfil não seria derrubado por ‘não infringir as diretrizes da comunidade’. Atualmente, um projeto de lei contra a prática do deepfake tramita no Congresso. Quem utiliza a técnica pode responder por estelionato e falsidade ideológica.



