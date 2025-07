Quadrilha usa tecnologia para invadir condomínios em São Paulo Criminosos clonam controle de garagem e realizam roubos na zona sul paulistana Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/07/2025 - 15h38 (Atualizado em 11/07/2025 - 15h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Quadrilha utiliza tecnologia para invadir condomínios em São Paulo

Quatro homens invadiram um condomínio no bairro de Indianápolis, na zona sul de São Paulo, utilizando um controle de garagem clonado. Durante a ação, dois apartamentos foram roubados e três dos suspeitos acabaram presos, enquanto um conseguiu fugir.

Os criminosos entraram na garagem do prédio com um carro branco, semelhante ao de um morador, usando um controle eletrônico clonado. Dois homens desceram do veículo e seguiram para os apartamentos, enquanto um terceiro permaneceu no carro, pronto para a fuga. Um quarto integrante distraiu o porteiro pelo interfone, fazendo perguntas para desviar sua atenção das câmeras de segurança.

O porteiro, desconfiado, acionou a polícia, o que resultou na prisão de três dos suspeitos. A clonagem do controle foi feita por um dispositivo que captura o sinal do controle original, permitindo a entrada dos criminosos sem levantar suspeitas. Este tipo de invasão tem se tornado comum em São Paulo, com quadrilhas utilizando tecnologia para acessar condomínios de alto padrão sem serem notadas.

Assista ao vídeo - Quadrilha utiliza tecnologia para invadir condomínios em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!