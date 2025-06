Quedas frequentes em rua da zona sul de São Paulo preocupam moradores Depressão no asfalto da rua São Sebastião causa acidentes recorrentes Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/06/2025 - 15h50 (Atualizado em 30/06/2025 - 15h50 ) twitter

Na rua São Sebastião, Vila da Saúde, zona sul de São Paulo, uma câmera de segurança capturou diversas quedas de pedestres no mesmo ponto da via. O motivo é um afundamento no asfalto que passa despercebido por muitos transeuntes. Este problema tem gerado reclamações frequentes de comerciantes e moradores locais.

A área é movimentada devido à proximidade com pontos de ônibus e uma estação de metrô. Pedestres que descem dos ônibus ou correm para alcançá-los frequentemente tropeçam por conta do desnível no asfalto. Segundo especialistas, infiltrações de água causam a maioria dos afundamentos no asfalto devido a falhas no escoamento. Além disso, a via pode não ter sido projetada para suportar tráfego intenso de veículos pesados.

Comerciantes relatam acidentes frequentes e ferimentos sérios entre os pedestres. Apesar das queixas constantes, a prefeitura ainda não tomou providências para resolver o problema, que poderia ser solucionado com um recapeamento adequado.

