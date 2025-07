Rapper Oruam é considerado foragido após operação policial no Rio Artista desafia autoridades enquanto a polícia busca capturá-lo no Complexo da Penha Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 16h18 (Atualizado em 22/07/2025 - 16h18 ) twitter

Entenda o que está acontecendo com o rapper Oruam; pedido de prisão já foi expedido

O rapper Oruam, cujo nome verdadeiro é Mauro David dos Santos Nepomuceno, está sendo procurado pela polícia após uma operação em sua mansão no Rio de Janeiro. A Justiça expediu um mandado de prisão preventiva porque o funkeiro abrigou um adolescente associado ao Comando Vermelho na sua residência.

Durante a ação policial, que envolveu um grande número de viaturas, Oruam resistiu à abordagem, arremessando pedras nos agentes antes de fugir para o Complexo da Penha, onde se acredita que esteja sob proteção de traficantes.

Conhecido por sua carreira na música trap e presença nas redes sociais, Oruam desafiou as autoridades em vídeos publicados online, afirmando estar escondido em uma área notória por conflitos entre facções criminosas e forças de segurança.

Além das acusações de associação para o tráfico, resistência e desacato, uma proposta legislativa conhecida como “lei anti-Oruam” foi sugerida para proibir eventos que promovam suposta apologia ao crime organizado. As investigações continuam enquanto a polícia tenta reforçar a ligação do rapper com o Comando Vermelho.

