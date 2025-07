Jovem de 16 anos é preso nos Estados Unidos após dizer que estava com bomba dentro de avião

Um adolescente de 16 anos foi preso nos Estados Unidos após dizer que estava com uma bomba no bolso dentro de um avião. A atitude causou pânico entre os passageiros, que desembarcaram às pressas. A aeronave foi revistada e nenhuma bomba foi encontrada. A ‘brincadeira’ gerou um atraso de seis horas e um prejuízo de 50 mil dólares para a companhia aérea. O jovem foi detido e responderá por dano criminal, perturbação da ordem pública e falsa ameaça de bomba, além de passar por avaliação psicológica. Durante a audiência, ele disse que fez apenas uma brincadeira, sem intenção de causar medo.



