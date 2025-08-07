Reconhecimento facial captura foragido por tráfico em São Paulo
Sistema Smart Sampa identifica homem no terminal Cidade Tiradentes
Jader Vasconcelos Marques Santana, de 34 anos, foi preso na zona leste de São Paulo após ser identificado por câmeras do sistema Smart Sampa. Condenado por tráfico de drogas e foragido desde 2023, ele foi localizado enquanto circulava pelo terminal Cidade Tiradentes. O sistema emitiu um alerta para a central de monitoramento, que acionou rapidamente a Guarda Civil Metropolitana.
Os agentes receberam informações sobre o embarque de Jader em um ônibus da linha 401-1810 e interceptaram o veículo na avenida Sarah Kubitschek. A prisão ocorreu sem resistência, e Jader foi conduzido ao 49º Distrito Policial, onde permanece à disposição da Justiça.
Veja também
Denilson Lima abriu seu ateliê para o Balanço Geral ver como os doces são feitos
Balanço Geral playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!