Regras e fiscalização dos patinetes em São Paulo Uso inadequado e falta de fiscalização aumentam riscos no trânsito Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 26/08/2025 - 15h24 (Atualizado em 26/08/2025 - 15h24 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Volta dos patinetes elétricos em São Paulo gera discussões sobre segurança.

Uso inadequado e falta de fiscalização aumentam riscos para usuários e pedestres.

Legislação exige que usuários sejam maiores, usem patinetes individualmente e em locais regulamentados.

População cobra medidas eficazes para garantir uso seguro dos patinetes na cidade.

Confira as principais regras para o uso de patinetes em São Paulo

A volta dos patinetes elétricos às ruas de São Paulo reacendeu discussões sobre segurança e fiscalização. Apesar de serem uma alternativa prática para a mobilidade urbana, o uso inadequado e a falta de fiscalização têm trazido riscos aos usuários e pedestres. A cidade tem visto um aumento no número de patinetes disponíveis em diversas ruas, mesmo em locais sem infraestrutura adequada.

Flagrantes recentes mostram irregularidades como trânsito em avenidas movimentadas, uso por mais de uma pessoa simultaneamente e circulação em calçadas. A legislação exige que os usuários sejam maiores de idade, utilizem o patinete individualmente e respeitem os locais regulamentados para devolução. Além disso, devem ser usados apenas em vias com velocidade máxima de até 40 km/h.

A prefeitura afirma que as empresas devem garantir o uso correto dos patinetes e promover campanhas educativas. No entanto, a falta de fiscalização efetiva dificulta o controle. Os usuários que descumprirem as normas podem ser banidos das plataformas.

A situação levanta preocupações sobre a segurança no trânsito e a necessidade de regulamentação mais rígida para evitar acidentes. A população aguarda medidas eficazes para garantir um uso seguro dos patinetes na cidade.

Perguntas e Respostas

Quais são os principais riscos associados ao uso dos patinetes elétricos em São Paulo?

Os principais riscos incluem o uso inadequado dos patinetes, como circulação em avenidas movimentadas, utilização por mais de uma pessoa ao mesmo tempo e a circulação em calçadas. Isso aumenta os riscos tanto para os usuários quanto para os pedestres.

Quais são as regras estabelecidas pela legislação para o uso de patinetes elétricos?

A legislação exige que os usuários sejam maiores de idade, utilizem o patinete individualmente, respeitem os locais regulamentados para devolução e utilizem os patinetes apenas em vias com velocidade máxima de 40 km/h.

Qual é a posição da prefeitura em relação à fiscalização do uso dos patinetes elétricos?

A prefeitura afirma que as empresas devem garantir o uso correto dos patinetes e promover campanhas educativas, mas a falta de fiscalização efetiva dificulta o controle do uso adequado.

Que medidas a população espera para garantir um uso seguro dos patinetes na cidade?

A população aguarda medidas eficazes que garantam um uso seguro dos patinetes, uma vez que a situação atual levanta preocupações sobre a segurança no trânsito e a necessidade de regulamentação mais rígida.

Assista ao vídeo - Confira as principais regras para o uso de patinetes em São Paulo

‌



