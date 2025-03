Reportagem do Dia: Comerciante corre atrás de criminosos após ser alertado de assalto em sua loja Balanço Geral|Do canal Balanço Geral no YouTube 04/03/2025 - 14h56 (Atualizado em 04/03/2025 - 18h04 ) twitter

O comerciante Edivaldo de Oliveira teve sua loja assaltada na Grande São Paulo, mas foi avisado sobre o crime por um alarme. Ele chegou na loja no momento em que os criminosos estavam fugindo e, por impulso, jogou o carro contra os suspeitos. Os homens saíram correndo, mas um deles deixou o celular cair no momento da fuga e, no plano de fundo do aparelho, estava uma foto dele. O celular já está nas mãos da polícia, que investiga o crime.

