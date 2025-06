Resgate de brasileira no vulcão Rinjani é interrompido Condições climáticas dificultam operação de resgate de Juliana Marins Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 15h53 (Atualizado em 23/06/2025 - 15h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Buscas por brasileira que caiu em vulcão na Indonésia são suspensas

As buscas por Juliana Marins, desaparecida no vulcão Rinjani na Indonésia, foram suspensas devido ao clima adverso. Equipes de resgate avistaram a jovem a cerca de 500 metros de onde ela caiu durante uma expedição, mas não conseguiram avançar além de 300 metros devido aos riscos climáticos. Juliana está desaparecida há mais de 60 horas, gerando preocupação e revolta em sua família no Brasil.

A publicitária de 26 anos estava viajando pela Ásia quando decidiu explorar o vulcão com um grupo. Durante o percurso, ela caiu e escorregou por uma longa distância. Relatos desencontrados sobre o acidente aumentaram a angústia dos familiares, que acusam o guia Ali Mustofa de ter agido irresponsavelmente ao seguir viagem sem perceber a ausência dela.

O Itamaraty enviou representantes para acompanhar a situação de perto, enquanto a família pressiona por ações rápidas para resgatar Juliana. A situação tem gerado repercussão internacional.

Assista ao vídeo - Buscas por brasileira que caiu em vulcão na Indonésia são suspensas

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!