Resgate do Jacaré Alfredo mobiliza comunidade em Lagoa Santa
Após três dias de esforços, Alfredo foi tratado e devolvido à natureza
O jacaré conhecido como Alfredo foi resgatado em Lagoa Santa, Minas Gerais, após ser ferido por dois arpões. A operação durou três dias e envolveu mais de dez veterinários e estudantes de medicina veterinária.
A equipe conseguiu imobilizar Alfredo e remover os arpões de seu corpo. Como as lesões não eram profundas, ele recebeu tratamento adequado antes de ser devolvido ao seu habitat natural. A comunidade local acompanhou o resgate com grande interesse.
As autoridades ainda investigam quem foi responsável pelo ataque que chocou os moradores. O esforço conjunto destacou a importância do cuidado com a fauna local.
