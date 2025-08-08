Logo R7.com
Resgate do Jacaré Alfredo mobiliza comunidade em Lagoa Santa

Após três dias de esforços, Alfredo foi tratado e devolvido à natureza

Balanço Geral

  • O jacaré Alfredo foi resgatado em Lagoa Santa após ser ferido por arpões.
  • A operação de resgate durou três dias e contou com mais de dez veterinários.
  • Alfredo foi tratado e devolvido ao seu habitat natural após remoção dos arpões.
  • A comunidade local acompanhou o resgate e autoridades investigam o responsável pelo ataque.

 

O jacaré conhecido como Alfredo foi resgatado em Lagoa Santa, Minas Gerais, após ser ferido por dois arpões. A operação durou três dias e envolveu mais de dez veterinários e estudantes de medicina veterinária.

A equipe conseguiu imobilizar Alfredo e remover os arpões de seu corpo. Como as lesões não eram profundas, ele recebeu tratamento adequado antes de ser devolvido ao seu habitat natural. A comunidade local acompanhou o resgate com grande interesse.

As autoridades ainda investigam quem foi responsável pelo ataque que chocou os moradores. O esforço conjunto destacou a importância do cuidado com a fauna local.

