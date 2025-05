Robert Francis Prevost é eleito papa Leão 14 Americano assume liderança da Igreja Católica após conclave no Vaticano Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 08/05/2025 - 15h35 (Atualizado em 08/05/2025 - 15h35 ) twitter

Veja quem é Robert Francis Prevost, o papa Leão XIV

O Vaticano anunciou a eleição de Robert Francis Prevost, dos Estados Unidos, como o novo papa, que adotou o nome Leão 14. A escolha ocorreu no segundo dia de conclave, após a tradicional fumaça branca ser vista na Capela Sistina. A eleição requer o consenso de dois terços do colegiado de cardeais.

Leão 14 é o segundo papa consecutivo do continente americano, sucedendo o papa Francisco. Antes de sua eleição, Prevost teve uma atuação significativa no Peru durante os anos 1980, onde trabalhou na evangelização. Ele é fluente em espanhol e inglês, e sua proximidade com Francisco sugere que poderá continuar as reformas iniciadas por seu antecessor.

A eleição foi acompanhada por uma multidão no Vaticano, com bandeiras de diversos países. A expectativa era grande para o anúncio do novo líder da Igreja Católica, especialmente considerando a influência internacional de Prevost e sua ligação com o papa Francisco.

