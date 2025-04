São Paulo registra aumento de apreensões de drogas no primeiro trimestre de 2025 Estado apreende mais de 52 toneladas, aumento de 49% em relação ao ano anterior Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 30/04/2025 - 16h48 (Atualizado em 30/04/2025 - 16h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

São Paulo fecha primeiro trimestre do ano com mais de 52 toneladas de drogas apreendidas

No início de 2025, São Paulo registrou a apreensão de mais de 52 toneladas de drogas, um aumento de 49% comparado ao mesmo período do ano anterior. As cidades do interior do estado lideraram com 34 toneladas apreendidas.

Na Baixada Santista, a polícia encontrou duas toneladas de cocaína em um caminhão de reciclagem. Em São Paulo, foi desmantelado um esquema que transportava drogas em cadeiras dentro de um ônibus vindo de Corumbá, Mato Grosso do Sul.

O aumento nas apreensões reflete a colaboração entre as polícias Civil e Militar no combate ao tráfico de drogas. A maconha lidera as apreensões, seguida pela cocaína.

Assista em vídeo - São Paulo fecha primeiro trimestre do ano com mais de 52 toneladas de drogas apreendidas

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!