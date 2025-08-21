Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Balanço Geral

São Paulo registra menor taxa de desemprego e aumento salarial

Desemprego cai para 5,4% enquanto salários médios superam R$ 5 mil

Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • São Paulo registra a menor taxa de desemprego da história, com 5,4% da população em busca de emprego.
  • Cerca de 371 mil pessoas estão desempregadas em um total de mais de 6,5 milhões de trabalhadores.
  • O salário médio na cidade aumentou para R$ 5.323, representando um crescimento de 1,56% no ano.
  • Trabalhadores como Fabiana e Felipe conseguiram novas oportunidades rapidamente, refletindo a resiliência do mercado.

 

Cidade de São Paulo registra a menor taxa de desemprego da história
Cidade de São Paulo registra a menor taxa de desemprego da história

A cidade de São Paulo alcançou a menor taxa de desemprego já registrada, com apenas 5,4% da população economicamente ativa em busca de emprego. Isso representa cerca de 371 mil pessoas em um universo de mais de 6,5 milhões de trabalhadores. O salário médio na capital também subiu para R$ 5.323, um aumento de 1,56% em relação aos três primeiros meses do ano.

Fabiana, com duas décadas de experiência como corretora de seguros, conseguiu rapidamente uma nova posição após perder o emprego. Ela agora integra o grupo dos mais de 5 milhões de trabalhadores com carteira assinada na cidade. Felipe, atuante no setor de tecnologia e inovação, também encontrou uma nova oportunidade após uma demissão inesperada, trabalhando remotamente para uma empresa renomada.

Qual é a taxa de desemprego atualmente em São Paulo?

A taxa de desemprego em São Paulo é de 5,4%, a menor já registrada na cidade.

Quantas pessoas estão desempregadas em São Paulo atualmente?

Cerca de 371 mil pessoas estão em busca de emprego em um total de mais de 6,5 milhões de trabalhadores.


Qual é o salário médio na cidade de São Paulo?

O salário médio na capital é de R$ 5.323, com um aumento de 1,56% em relação aos três primeiros meses do ano.

Como os trabalhadores têm se adaptado ao mercado de trabalho em São Paulo?

Trabalhadores como Fabiana, com 20 anos de experiência, e Felipe, do setor de tecnologia, conseguiram rapidamente novas oportunidades após demissões, refletindo a resiliência e dinamismo do mercado na capital.


Assista ao vídeo - Cidade de São Paulo registra a menor taxa de desemprego da história

Veja também


A briga aconteceu em frente a um condomínio e teria começado porque o carro de um dos casais estaria bloqueando a entrada das vagas destinadas a visitantes

Balanço Geral playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.