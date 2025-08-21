São Paulo registra menor taxa de desemprego e aumento salarial
Desemprego cai para 5,4% enquanto salários médios superam R$ 5 mil
A cidade de São Paulo alcançou a menor taxa de desemprego já registrada, com apenas 5,4% da população economicamente ativa em busca de emprego. Isso representa cerca de 371 mil pessoas em um universo de mais de 6,5 milhões de trabalhadores. O salário médio na capital também subiu para R$ 5.323, um aumento de 1,56% em relação aos três primeiros meses do ano.
Fabiana, com duas décadas de experiência como corretora de seguros, conseguiu rapidamente uma nova posição após perder o emprego. Ela agora integra o grupo dos mais de 5 milhões de trabalhadores com carteira assinada na cidade. Felipe, atuante no setor de tecnologia e inovação, também encontrou uma nova oportunidade após uma demissão inesperada, trabalhando remotamente para uma empresa renomada.
Qual é a taxa de desemprego atualmente em São Paulo?
A taxa de desemprego em São Paulo é de 5,4%, a menor já registrada na cidade.
Quantas pessoas estão desempregadas em São Paulo atualmente?
Cerca de 371 mil pessoas estão em busca de emprego em um total de mais de 6,5 milhões de trabalhadores.
Qual é o salário médio na cidade de São Paulo?
O salário médio na capital é de R$ 5.323, com um aumento de 1,56% em relação aos três primeiros meses do ano.
Como os trabalhadores têm se adaptado ao mercado de trabalho em São Paulo?
Trabalhadores como Fabiana, com 20 anos de experiência, e Felipe, do setor de tecnologia, conseguiram rapidamente novas oportunidades após demissões, refletindo a resiliência e dinamismo do mercado na capital.
