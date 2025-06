Seguranças prestam depoimento no caso Adalberto Investigação do desaparecimento no Autódromo de Interlagos avança Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 10/06/2025 - 15h52 (Atualizado em 10/06/2025 - 15h52 ) twitter

Caso Adalberto: seguranças do Autódromo de Interlagos prestarão depoimento

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) continua a investigação sobre o desaparecimento do empresário Adalberto durante um festival no Autódromo de Interlagos. Cerca de 100 seguranças trabalharam no evento e estão prestando depoimento às autoridades.

A diretora do DHPP, Ivalda Leixo, mencionou que os depoimentos dos três organizadores do evento estão sob sigilo judicial. Atualmente, um delegado do DHPP realiza inspeções nos trajetos percorridos pelos seguranças na área do autódromo e nos arredores onde o carro de Adalberto foi encontrado estacionado.

Os depoimentos são considerados cruciais para esclarecer possíveis irregularidades durante o evento. A investigação busca entender o que aconteceu no festival e se houve alguma falha por parte da equipe de segurança.

Assista ao vídeo - Caso Adalberto: seguranças do Autódromo de Interlagos prestarão depoimento

