Seguranças suspeitos na morte de empresário em Interlagos

Caso Adalberto: seguranças suspeitos de envolvimento no crime apagaram dados dos celulares

O empresário Adalberto Amarillo Jr. foi encontrado morto em um buraco no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. A polícia investiga cinco seguranças suspeitos de envolvimento no crime. Durante a investigação, foi descoberto que dados foram apagados dos celulares dos suspeitos. No total, quinze celulares foram apreendidos para análise.

O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa aguarda resultados periciais e busca ouvir mais testemunhas para concluir o inquérito sobre o homicídio. Quatro dos cinco seguranças já foram ouvidos pela polícia, enquanto um ainda não foi localizado nem entregou seu celular para perícia.

