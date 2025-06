Sequestro em hotel de Mauá pode envolver dívida por moto Imagens mostram abordagem com barra de ferro no Hotel Shangai Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/06/2025 - 16h12 (Atualizado em 12/06/2025 - 16h12 ) twitter

Exclusivo: Irmão de jovem sequestrado em hotel em Mauá (SP) revela dívida

Kaique Simões, um homem de 30 anos, está desaparecido há cinco dias após ser sequestrado em um hotel em Mauá, ABC Paulista. Imagens do circuito interno do Hotel Shangai mostram uma abordagem envolvendo uma barra de ferro. Renato Nascimento Meira, identificado pela polícia como suspeito do sequestro, aparece nas imagens. A companheira dele, Shirley, confessou participação no crime e foi liberada após audiência.

A motivação do sequestro seria uma dívida relacionada à compra de uma moto em nome de Shirley. A família de Kaique está abalada e busca respostas. Eles mencionaram que ele estava no hotel buscando tranquilidade após uma separação difícil.

Buscas foram realizadas em Rio Grande da Serra com base em informações recebidas pela polícia, mas sem sucesso. A ex-esposa de Kaique também é suspeita devido a mensagens ameaçadoras enviadas a ele. A investigação continua com análise de vídeos e áudios que podem servir como prova no caso.

