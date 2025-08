Suspeito de assalto a policial é morto em confronto com a Rota Homem foi localizado após investigação com câmeras de segurança Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 04/08/2025 - 13h28 (Atualizado em 04/08/2025 - 13h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Suspeito de assalto a policial é morto em confronto com a ROTA em São Paulo.

O crime ocorreu quando dois homens em moto abordaram o policial, resultando em disparos.

Policial atingido passou por cirurgia e está fora de perigo; criminosos fugiram com motocicleta e arma.

Investigação com câmeras de segurança levou à localização do suspeito e ao confronto que resultou em sua morte.

Homem morre durante confronto com policiais da Rota em São Paulo

Um suspeito de assaltar um policial militar em São Bernardo do Campo foi morto durante confronto com a Rota em São Paulo. Após investigação, o homem foi localizado em um endereço distante do local do crime, resultando em troca de tiros que culminou na sua morte.

O assalto ocorreu quando dois homens em uma moto abordaram o policial a caminho do trabalho. O militar foi atingido por disparos, mas passou por cirurgia e está fora de perigo. Os criminosos fugiram levando a moto e a arma do policial.

A polícia utilizou imagens de câmeras de segurança para rastrear o trajeto dos suspeitos até chegar ao local onde o confronto ocorreu. A área está sob vigilância enquanto se aguarda a chegada da perícia para prosseguir com as investigações.

Assista ao vídeo - Homem morre durante confronto com policiais da Rota em São Paulo

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!