Testemunha descreve alta velocidade de carro que atropelou jovens em São Caetano (SP) Motorista tinha histórico de multas e suspeita-se de participação em rachas Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/04/2025 - 16h53 (Atualizado em 11/04/2025 - 16h53 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Testemunha afirma ter visto carro que atropelou e matou meninas em SP passando em alta velocidade

Uma testemunha ocular relatou ter visto o carro que atropelou e matou as jovens Isabelli Helena de Lima Costa e Isabela Priel Regis trafegar em alta velocidade antes do acidente em São Caetano do Sul (SP). O motorista, Brendo dos Santos Sampaio, já acumulava 71 pontos em sua carteira de habilitação devido a diversas multas por excesso de velocidade, com suspensão prevista para breve.

Henrique, um manobrista próximo ao local do acidente, afirmou ter presenciado o veículo em alta velocidade. Imagens de câmeras de segurança corroboram essa versão. A polícia investiga a possibilidade de Brendo estar participando de um racha no momento do atropelamento, dado que seu carro era modificado para maior potência.

O impacto arremessou as jovens a uma distância significativa, resultando em suas mortes trágicas enquanto atravessavam a rua. Elas foram enterradas juntas, com familiares clamando por justiça diante da perda precoce. Brendo foi preso preventivamente após audiência de custódia, enfrentando acusações que podem ser agravadas para homicídio com dolo eventual.

Assista em vídeo - Testemunha afirma ter visto carro que atropelou e matou meninas em SP passando em alta velocidade

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!