Testemunhas relatam que menina desaparecida em Charqueada (SP) foi colocada à força em carro prata Imagens divulgadas de câmera de segurança também mostraram a adolescente conversando com motociclista antes do seu sumiço

RESUMINDO A NOTÍCIA Charqueada, cidade do interior de São Paulo, se mobiliza com sumiço de adolescente;

Menina de 14 anos saiu para comprar um lanche e não voltou mais;

Imagens de câmera de segurança flagraram um motociclista falando com a jovem antes do seu sumiço;

Moradores contam que menina teria sido obrigada a entrar em um carro prata.

Adolescente é obrigada a entrar em carro prata e desaparece (Reprodução/RECORD)

O Balanço Geral foi até a cidade de Charqueada, no interior de São Paulo, para apurar mais informações sobre o desaparecimento de Victória Lorrany Coutinho, de 14 anos, que saiu de casa para comprar um lanche, no dia 21 de abril, mas não voltou mais. A garota mora com o pai na cidade vizinha, em Piracicaba, mas passa os finais de semana com a mãe, que fica em Charqueada.

Imagens de câmera de segurança mostraram os últimos momentos de Victória antes de desaparecer. Ela conversou com um motociclista durante alguns segundos, e de acordo com a família da desaparecida, o rapaz ofereceu carona para a jovem, que não aceitou e seguiu a rua caminhando.

Porém, enquanto caminhava de volta para sua casa, a adolescente foi perseguida e colocada a força em um veículo prata. Os familiares e a polícia não têm mais detalhes sobre o sumiço da garota e não sabem quem era o condutor do carro, nem o destino dele.

Moradores de Charqueada se espantaram com o crime, algo que, segundo eles, não é comum na cidade. “Família toda tranquila. Ninguém sabe o que aconteceu”, relatou a mulher.

“Está todo mundo desesperado”, acrescentou outra moradora, que estranhou o desaparecimento na cidade. Segundo os cidadãos do município, a região costuma ser calma e sem muitos casos de crime.

Assista ao vídeo:

