Mulher é assassinada após revelar que engravidou do patrão casado Polícia acredita que a morte pode ter sido encomendada pelo homem comprometido com envolvimento da sua esposa

Alto contraste

A+

A-

RESUMINDO A NOTÍCIA Nadyane, de 20 anos, foi encontrada morta após revelar estar grávida do chefe;

A mulher tinha um relacionamento com o patrão, que era casado;

Dias antes de seu assassinato, a vítima brigou com a esposa do seu patrão;

Polícia suspeita que o homem tenha mandado matar a jovem.

Nadyane morre após revelar gravidez para o patrão, homem que se relacionava (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta apurou mais informações sobre a morte de Nadyane, de 20 anos, assassinada a tiros por dois homens armados em Vitória (ES). A suspeita é de que eles teriam sido contratados pelo chefe da vítima, com quem ela mantinha um relacionamento escondido, já que ele era casado.

Segundo as investigações, o patrão não aceitava a gravidez da funcionária com quem se relacionava. De acordo com policiais, a mulher estaria passando por momentos turbulentos com a família do homem antes da sua morte.

Uma semana antes do seu assassinato, Nadyane foi agredida por uma mulher, que segundo a polícia, é a esposa do ex-patrão da vítima. Câmeras de segurança de um estabelecimento registraram as imagens da violência.

Em uma conversa da vítima com sua amiga, ela revelou que estava sendo ameaçada de morte, além de contar que também foi agredida pelos antigos chefes.

Publicidade

A polícia não sabe se Nadyane estava grávida ou não, e espera o laudo cadavérico, que caso seja positivo, farão os suspeitos responder pela morte do bebê.

Assista ao vídeo:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta, às 16h50, e aos sábados, 17h, na tela da RECORD.