Homem engravida filha de amigo que fazia dupla de crime e aparece sem vida em estrada de terra

Alto contraste

A+

A-

RESUMINDO A NOTÍCIA Homem é encontrado morto em estrada de Santa Isabel (SP);

Polícia suspeita que assassino do homem seja amigo do rapaz;

Vítima teria engravidado a filha do amigo, o que gerou intrigas na relação dos colegas;

Pessoas próximas do homem acreditam que crime foi motivado pela traição da amizade.

Após engravidar filha de parceiro de crime, homem aparece sem vida em estrada de terra (Reprodução/RECORD)

O Cidade Alerta trouxe mais detalhes sobre Valdemar, de 57 anos, conhecido também como “Indião”, encontrado morto com sinais de violência à beira de uma estrada de terra em Santa Isabel, na Grande São Paulo. O principal suspeito de cometer o crime é o ex-melhor amigo da vítima, o Zorandir.

Segundo relato de pessoas próximas, a dupla de amigos eram parceiros de crime no passado, mas, após Valdemar engravidar a filha de Zorandir, a relação dos dois se desgastou, e fez o “Indião” sair da vida criminosa. A polícia procurou o amigo da vítima, que negou envolvimento no crime.

Porém, após a perícia no imóvel de Zorandir, os investigadores encontraram sangue da vítima perto da cama do homem. Com as evidências encontradas, os policiais prenderam o suspeito temporariamente e continuam com a investigação para saber se o amigo da vítima teve ajuda de alguém.

Uma pessoa próxima à vítima disse que Valdemar levava uma vida honesta há sete meses e pede por justiça. Além disso, a testemunha acredita que o motivo da morte seja por traição de amizade.

Publicidade

A pessoa que não quis se identificar ainda revelou suspeita que Zorandir não tenha cometido o crime sozinho. “Eu acredito que tenha mais uma pessoa envolvida. Sozinho ele não faria isso”, contou.

Assista ao vídeo:

Publicidade

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5





O Cidade Alerta vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 16h30; e aos sábados, com duas edições, às 17h e às 21h, na tela da RECORD.