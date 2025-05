Testes com batatas e moedas para carregar celular falham em São Paulo Experimentos de vídeos virais são avaliados por técnico em eletrônica no centro da cidade Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/05/2025 - 16h59 (Atualizado em 15/05/2025 - 16h59 ) twitter

Técnico em eletrônica vai ao centro de São Paulo para testar mitos de vídeos da internet

Um técnico em eletrônica foi ao viaduto do Chá, em São Paulo, para avaliar a veracidade de vídeos virais que mostram métodos alternativos de carregar celulares. Entre os experimentos testados estava o uso de duas batatas com uma moeda entre elas, supostamente para gerar energia suficiente para carregar um celular.

Os testes foram conduzidos para verificar se esses métodos realmente funcionam fora do ambiente virtual. No entanto, o experimento com as batatas e a moeda não teve sucesso, e o celular não carregou. Outros métodos, como o uso de refrigerante com batata, também foram testados sem êxito.

A única alternativa eficaz foi o uso de uma bateria de 9 volts e uma chave, que conseguiu carregar o aparelho. O técnico explicou que a bateria possui energia suficiente para simular a carga de um carro, fornecendo os 5 volts necessários para carregar um celular. O teste serviu como alerta para não confiar em métodos sem comprovação e buscar alternativas seguras para carregar dispositivos eletrônicos.

