Mulher luta para cumprir promessa e adotar filho de amiga que morreu

Bianca Silva Holanda e Josefa se conheceram enquanto levavam seus filhos para tratamento no hospital e rapidamente se tornaram amigas inseparáveis. Josefa, mãe solo de Felipe, que tem autismo, fez um pedido emocionante a Bianca em seu leito de morte: que cuidasse do filho quando ela partisse. Felipe vive com Bianca há um ano e já a considera uma segunda mãe. Apesar do forte vínculo, a falta de autorização legal dificulta a situação. Bianca aguarda a decisão judicial sobre a guarda definitiva, enquanto se dedica a oferecer um lar amoroso a Felipe, cumprindo a promessa feita à amiga.



