Tornados nos EUA resultam em 19 mortes e apagões em massa Fenômeno climático extremo afeta dez estados americanos com mais de 300 tornados Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/04/2025 - 16h19 (Atualizado em 07/04/2025 - 16h19 )

Tornados nos Estados Unidos deixam 19 mortos e milhares de pessoas sem energia elétrica

Nos Estados Unidos, uma série de tempestades com tornados resultou na morte de 19 pessoas e deixou milhares sem eletricidade em dez estados. As autoridades relataram a ocorrência de mais de 300 tornados, causando inundações em centenas de estradas e deixando muitas famílias desabrigadas.

Nos últimos 12 dias, o clima severo impactou milhões de pessoas, com oito milhões em estado de alerta. No Tennessee, um tornado destruiu parte de uma cidade, enquanto no Arkansas e no Missouri, bombeiros perderam a vida durante operações de resgate. No Mississippi, um residente escapou por pouco ao se abrigar no banheiro de sua casa.

A situação se agravou com o relato de um menino de 9 anos em Kentucky, que foi levado por uma enchente. Em várias regiões, rios transbordaram, aumentando o nível de destruição. Embora algumas áreas tenham registrado melhora no clima, outras ainda enfrentam previsões de chuvas fortes e alertas de novos tornados.

Assista em vídeo - Tornados nos Estados Unidos deixam 19 mortos e milhares de pessoas sem energia elétrica

