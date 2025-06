Tragédia com balão em SC deixa oito mortos Incêndio em balão durante voo em Praia Grande leva a investigação Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 16h05 (Atualizado em 23/06/2025 - 16h05 ) twitter

Especialistas em acidentes aeronáuticos ajudam na investigação da queda de balão em SC

Um acidente envolvendo um balão em Praia Grande, Santa Catarina, resultou na morte de oito pessoas. O incêndio começou logo após a decolagem devido a um maçarico no cesto do balão. O piloto pediu que os passageiros saltassem, permitindo que treze escapassem. No entanto, a redução de peso fez o balão voltar a subir, levando as vítimas restantes.

As investigações estão sendo conduzidas com auxílio de especialistas em acidentes aeronáuticos e devem ser concluídas em 30 dias. A cidade é famosa pelo turismo de balonismo e comparada à Capadócia por sua popularidade. Reuniões entre autoridades locais e empresários estão ocorrendo para discutir novas regulamentações para essa atividade econômica significativa. A ANAC está preparando medidas emergenciais para garantir a segurança dos voos.

O piloto relatou falha no extintor de incêndio durante a tentativa de controlar as chamas. A comunidade local presta homenagens às vítimas enquanto se aguarda o resultado das investigações que poderão levar a indiciamentos por negligência.

