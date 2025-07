Tragédia no voo livre em Caraguatatuba resulta em morte Homem de 54 anos caiu após perder controle da asa-delta no Morro Santo Antônio Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 14/07/2025 - 14h02 (Atualizado em 14/07/2025 - 14h02 ) twitter

Homem morre após cair de asa-delta em Caraguatatuba (SP)

Um homem de 54 anos faleceu após cair de uma asa-delta em Caraguatatuba, São Paulo. Ele havia iniciado o voo a partir da rampa leste do Morro Santo Antônio, um local popular para a prática de voo livre. Durante o voo, ele perdeu o controle do equipamento e caiu em uma área de mata densa, a cerca de 250 metros do ponto de partida.

O Corpo de Bombeiros foi acionado imediatamente após o acidente e enfrentou dificuldades para resgatar a vítima devido ao terreno de difícil acesso. A Polícia Civil está investigando as circunstâncias do acidente, incluindo relatos de testemunhas que afirmaram que o homem não utilizava o equipamento de segurança adequado, que prende o corpo à asa-delta.

Imagens e depoimentos serão fundamentais para esclarecer se houve falha técnica ou erro humano. A vítima sofreu múltiplas fraturas ao cair de uma altura de aproximadamente 40 metros e não resistiu aos ferimentos.

Assista ao vídeo - Homem morre após cair de asa-delta em Caraguatatuba (SP)

