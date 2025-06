Translado do corpo do montanhista Edson Bandeira no Peru é responsabilidade da família Embaixada brasileira oferece apoio com documentação e orientações necessárias Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 23/06/2025 - 15h50 (Atualizado em 23/06/2025 - 15h50 ) twitter

O corpo do montanhista brasileiro Edson Bandeira, encontrado morto no Peru, será trasladado ao Brasil, mas a responsabilidade por esse processo recai sobre a família. O Itamaraty informou que, conforme a legislação, não há possibilidade de uso de recursos públicos para o translado.

A embaixada brasileira em Lima está acompanhando o caso e prestando assistência à família. Embora o governo não possa arcar com os custos, está auxiliando com orientações gerais e documentação necessária, incluindo a emissão do certificado de óbito. A família deve contatar empresas especializadas para realizar o translado, com o apoio do Itamaraty para garantir que o processo seja realizado corretamente.

