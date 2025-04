Trapezista brasileiro retorna ao Brasil para surpreender a mãe Marcos reencontrou a mãe após cinco anos nos Estados Unidos Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 02/04/2025 - 16h30 (Atualizado em 02/04/2025 - 16h30 ) twitter

Após cinco anos nos EUA, trapezista volta ao Brasil para fazer surpresa para a mãe

O trapezista Marcos deixou o Brasil há cinco anos para trabalhar no maior circo mundial localizado em Las Vegas. Durante este período, ele não pôde visitar sua mãe, Alcena, com quem sempre teve uma ligação afetiva forte. Com o apoio da RECORD, Marcos organizou um reencontro surpresa em São Paulo.

Alcena, sem desconfiar de nada, achava que participaria de uma reportagem especial para o Dia das Mães, mas na realidade, o que esperava por ela era um emocionante reencontro com seu filho. O momento foi rigorosamente planejado para não levantar suspeitas, e Alcena acreditava que veria somente uma mensagem de vídeo de Marcos.

Marcos cresceu no bairro do Grajaú, na Zona Sul de São Paulo, onde sua paixão pelo circo começou. Apesar das dificuldades, sua mãe sempre o apoiou nesse sonho. Após anos de trabalho árduo e uma audição bem-sucedida, ele conquistou seu lugar no Cirque du Soleil.

Durante a pandemia, o contrato de Marcos foi encerrado, mas ele conseguiu uma nova oportunidade no circo dois anos depois. Enquanto se encontrava nos Estados Unidos, a distância da mãe era um desafio constante para o trapezista.

A surpresa envolveu a colaboração de amigos e familiares que ajudaram a manter o segredo. No momento do reencontro, a emoção tomou conta da cena, com Alcena expressando tanto alegria quanto uma leve contrariedade pela ‘conspiração’ a qual foi submetida. O reencontro não só fortaleceu o laço entre mãe e filho, mas também ilustrou a capacidade de superação e amor que une a família mesmo na distância. Marcos agora planeja levar sua mãe aos Estados Unidos para conhecer sua neta.

Assista em vídeo - Após cinco anos nos EUA, trapezista volta ao Brasil para fazer surpresa para a mãe

