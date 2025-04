Conheça a história da faxineira colombiana que se tornou engenheira aeroespacial

Diana Trujillo nasceu na Colômbia e sonhava em ser engenheira aeroespacial. Aos 17 anos, com pouco mais de R$ 1 mil no bolso, mudou-se para os Estados Unidos e enfrentou desafios como a barreira da língua e recursos limitados. Trabalhando como faxineira, ela continuou estudando e se formou em engenharia aeroespacial. Com isso, realizou seu sonho e foi convidada para trabalhar na Nasa. Atualmente, ela está a frente de missões para a estação espacial, como diretora de voos.



