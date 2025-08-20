Logo R7.com
Turistas alemães assaltados em Copacabana ficam sem roupas

Criminosos são presos após roubo de pertences e roupas

  • Dois turistas alemães foram assaltados na praia de Copacabana.
  • Criminosos armados roubaram celulares, cartões de crédito e roupas.
  • Os ladrões foram presos logo após o crime, um deles tentando usar um cartão roubado.
  • Todas as vítimas tiveram seus pertences recuperados e devolvidos.

 

Na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, dois turistas alemães foram assaltados por homens armados com faca que levaram seus celulares, cartões de crédito e roupas. Após o incidente, os turistas pediram ajuda a agentes da prefeitura.

Os criminosos, Renan Dantas dos Santos e Cleiton Vale da Silva, foram presos pouco tempo depois. Um deles foi encontrado tentando usar um dos cartões roubados em uma farmácia. A polícia conseguiu recuperar todos os itens roubados.

Durante o encontro com os ladrões na delegacia, um dos turistas expressou sua indignação tanto em português quanto no idioma nativo. Todos os pertences das vítimas foram devolvidos.

O que aconteceu com os turistas alemães em Copacabana?

Dois turistas alemães foram assaltados na praia de Copacabana por homens armados com faca, que levaram seus celulares, cartões de crédito e roupas.


Como foram identificados e presos os assaltantes?

Os assaltantes, Renan Dantas dos Santos e Cleiton Vale da Silva, foram presos logo após o incidente. Um deles foi encontrado tentando usar um dos cartões roubados em uma farmácia.

O que aconteceu com os pertences dos turistas após o assalto?

A polícia conseguiu recuperar todos os itens roubados e devolveu todos os pertences às vítimas.


Como reagiu um dos turistas durante o encontro com os assaltantes na delegacia?

Um dos turistas expressou sua indignação em português e também em seu idioma nativo durante o encontro na delegacia.

Os criminosos, Renan Dantas dos Santos e Cleiton Vale da Silva, foram presos logo depois

