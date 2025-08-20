Turistas alemães assaltados em Copacabana ficam sem roupas
Criminosos são presos após roubo de pertences e roupas
Na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, dois turistas alemães foram assaltados por homens armados com faca que levaram seus celulares, cartões de crédito e roupas. Após o incidente, os turistas pediram ajuda a agentes da prefeitura.
Os criminosos, Renan Dantas dos Santos e Cleiton Vale da Silva, foram presos pouco tempo depois. Um deles foi encontrado tentando usar um dos cartões roubados em uma farmácia. A polícia conseguiu recuperar todos os itens roubados.
Durante o encontro com os ladrões na delegacia, um dos turistas expressou sua indignação tanto em português quanto no idioma nativo. Todos os pertences das vítimas foram devolvidos.
