Vans de transporte especial sofrem ataques em São Paulo Veículos que atendem pessoas com deficiência são alvos de vandalismo, causando pânico Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/07/2025 - 15h42 (Atualizado em 11/07/2025 - 15h42 )

Vans que transportam passageiros com deficiência entram na mira de vândalos em São Paulo

Na cidade de São Paulo, vans de atendimento especial para pessoas com deficiência têm sido alvo de ataques. Um incidente ocorreu na avenida Cantídio Sampaio, onde uma van foi atingida por uma pedra enquanto estava parada no semáforo, gerando pânico entre os passageiros com mobilidade reduzida.

Em Guaianases, um suspeito foi detido após atirar pedras em um ônibus. Desde junho, mais de 340 veículos foram vandalizados na capital paulista, número que chega a cerca de 600 quando incluída a região metropolitana. Segundo a SPTrans, veículos danificados devem ser substituídos imediatamente para evitar multas.

