VAR do Balanço analisa lances polêmicos no futebol de várzea Sálvio Spínola destacou violência em carrinho agressivo Balanço Geral|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/04/2025 - 16h59 (Atualizado em 11/04/2025 - 16h59 )

VAR do Balanço: Jogador de várzea dá carrinho agressivo no adversário e não é expulso

No quadro VAR do Balanço do programa Balanço Geral, Eleandro Passaia e Sálvio Spínola analisaram lances de futebol amador enviados pelo público. Um dos vídeos mostrava um jogador aplicando um carrinho agressivo no adversário sem receber cartão vermelho, o que gerou discussão. Sálvio destacou que tal violência não deve ser tolerada, mostrando um cartão vermelho no programa.

Outras situações também foram abordadas, como a força excessiva em disputas de bola e a validade de gols de goleiro. Sálvio explicou que o contato ombro a ombro é permitido, desde que não haja excesso de força. Além disso, esclareceu que gols de goleiro são válidos quando a bola está em jogo.

